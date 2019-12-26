Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом мира.

«Лучший на данный момент – я. У меня нет слабых мест. Посмотрим, что будет в следующем году.

Самый важный трофей в моей карьере? Чемпионат Европы с Португалией. Это была невероятная, незабываемая ночь: я плакал, смеялся, страдал, кричал, пьянел. Я плакал там много, что был обезвожен после матча. Я сделал один глоток шампанского во время празднования и мгновенно почувствовал легкость – никогда не пью, но это было особенное событие, самый важный трофей за всю жизнь», – приводит слова Криша Mundo Deportivo.

«Золотой мяч» в этом году достался Месси.

Лео обогнал по их количеству Криша – теперь у аргентинца шесть наград.

Тест: угадай, где были Роналду, Месси и другие звезды футбола 10 лет назад

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