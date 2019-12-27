Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил скорое возвращение Златана Ибрагимовича в «Милан».

Шведский страйкер завершил сезон с «Лос-Анджелес Гэлакси» и с 1 января сможет подписать контракт с новой командой. Как сообщает Романо, судьба форварда уже решена. «Златан Ибрагимович возвращается! Он только что принял предложение «Милана». Он приедет в город в ближайшие дни», – написал Фабрицио в твиттере.

38-летний Ибра выступал за миланский клуб с 2010 по 2012 год.

Еще в Италии он поиграл за «Ювентус» и «Интер».

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