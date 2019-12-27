У «Ювентуса» прекрасное клубное ТВ – на нем выделяется изящная ведущая Лаура Барриалес. Раньше девушка работала моделью и рекламировала нижнее белье Intimissimi. В 2014-м мимо ее красоты не прошли боссы «Юве», которые предложили ей престижную должность.

Девушка настолько популярная, что у нее спрашивали мнение по трансферу Роналду.

«Я из Мадрида, и в «Реале» я видела другого Криштиану. Всегда была рада его переходу в «Ювентус», но не знаю, было ли так лучше для него. Роналду – примадонна, а «Ювентус» – это, скорее, команда. Тут не все мячи будут доходить до него, чтобы он мог забивать.

Я фанатка Дибалы. Карьеру Криштиану никто не ставит под сомнение, но Дибала может построить такую же карьеру, даже лучше, потому что он бриллиант, очень хорош», – сказала Лаура.

Ладно, хватит слов – больше фоток красотки Барриалес.

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