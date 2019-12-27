Eurosport
Джорджина искупалась в бассейне, похвасталась новым купальником и засветила идеальные ягодицы
Подруга Роналду умеет выбрать ракурс.
Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала подписчиков новым видео – девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.
Девушка поднимается над водой, и видеоролик переходит в замедленный режим в тот момент, когда в кадре появляются ягодицы дамы.
В подписи к публикации Джорджина отметила аккаунт бренда модной одежды.
- 25-летняя Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.
- В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте