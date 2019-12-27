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Джорджина искупалась в бассейне, похвасталась новым купальником и засветила идеальные ягодицы

Джорджина искупалась в бассейне, похвасталась новым купальником и засветила идеальные ягодицы
Eurosport

1 час назад

Подруга Роналду умеет выбрать ракурс.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала подписчиков новым видео – девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

Девушка поднимается над водой, и видеоролик переходит в замедленный режим в тот момент, когда в кадре появляются ягодицы дамы.

В подписи к публикации Джорджина отметила аккаунт бренда модной одежды.

  • 25-летняя Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах

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