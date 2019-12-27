«Милан» в твиттере подтвердил возвращение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича. По слухам, 38-летнему форварду предложен контракт на полгода с возможностью продления на более длительный срок.

Футболист выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 годы. Последние полтора сезона швед провел в «Лос-Анджелес Гэлакси», но соскучился по Европе и вернулся в самый знакомый чемпионат – в разные годы страйкер играл за «Ювентус» и «Интер».

Клуб выложил в твиттере эпичное видео и сопроводил его хэштегом #IZCOMING – комбинацией инициалов Златана и английского слова «идет».

Ибра выиграл с «россонери» чемпионат и Суперкубок Италии.

Звезда «Ювентуса» рекламировала нижнее белье. Она фанатеет от Дибалы и работает на клубном ТВ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке