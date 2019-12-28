Шведский нападающий Златан Ибрагимович креативно отреагировал на заключение контракта с «Миланом».

«Тот же Златан. Другой дьявол», – написал 38-летний футболист под фото, на котором он борется на руках с дьяволом.

Точных данных по контракту Ибрагимовича еще нет, но миланский клуб официально подтвердил начало сотрудничества. По слухам, «Милан» завербовал шведа на полгода с возможностью продления соглашения.

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS.

Ибра выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы, он выиграл с «россонери» чемпионат и Суперкубок Италии.

«Милан» подтвердил возвращение Ибрагимовича

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