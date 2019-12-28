Нападающий «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры футболиста.

«Я всегда выхожу на поле с намерением выиграть. Когда тело перестанет правильно реагировать на тренировки, я остановлюсь. Много лет идеальным возрастом выхода на пенсию были 30 лет или 32 года, а теперь можно увидеть 40-летних игроков.

Когда я закончу с футболом, хотелось бы вернуться к учебе. Мне нравится учиться, потому что, к сожалению, не всегда могу ответить на вопросы, которые возникают. Есть еще одна вещь, которая очаровывет меня – я хотел бы сняться в кино», – цитирует 34-летнего Роналду The National.

После 17 туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу вместе с «Интером».

Роналду в текущем сезоне забил 12 мячей и отдал два ассиста.

Роналду: «На данный момент лучший – я. У меня нет недостатков»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере