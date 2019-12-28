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GOL: Перес убедил Роналду вернуться в «Реал» уже этой зимой
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в мадридский «Реал», сообщает GOL.
По данным источника, президент «галактикос» Флорентино Перес убедил игрока вернуться на «Сантьяго Бернабеу» уже этой зимой.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года после того, как мадридский клуб в четвертый раз за пять лет выиграл Лигу чемпионов.
- В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану провел 14 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.
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