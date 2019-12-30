Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил церемонию вручения наград Globe Soccer Awards, на которой был признан лучшим футболистом 2019 года.

Болельщики сразу отметили, что Криш сменил имидж: теперь португалец ходит с небольшой косичкой на затылке. Как вам его новый образ?

Лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards стал Юрген Клопп, приз за прогресс года получил нападающий «Атлетико» Жоау Феликс.

В 2019 году Роналду выиграл Суперкубок Италии и Серию A в составе «Ювентуса», а также стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

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