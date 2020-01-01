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Corrierre dello Sport: Криштиану продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года
Туринские боссы намерены сохранить португальца у себя.
«Ювентус» работает над продлением контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
По информации Corrierre dello Sport, 34-летний Роналду может продлить соглашение до 2023 года. Daily Mail добавляет, что зарплата футболиста составит 35 миллионов евро. Таким образом, Роналду может остаться в Турине до 38-летия – подчеркивается, что он заинтересован в продлении контракта.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.
- В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану провел 14 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.
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