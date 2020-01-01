«Ювентус» работает над продлением контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

По информации Corrierre dello Sport, 34-летний Роналду может продлить соглашение до 2023 года. Daily Mail добавляет, что зарплата футболиста составит 35 миллионов евро. Таким образом, Роналду может остаться в Турине до 38-летия – подчеркивается, что он заинтересован в продлении контракта.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану провел 14 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.

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