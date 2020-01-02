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Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками
Шведский лев Златан Ибрагимович вернулся в Италию спасать «Милан».
Шведский нападающий Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан для медобследования и подписания контракта с одноименной командой.
Судя по кадрам с места события, болельщики «Милана» счастливы камбэку Ибры.
38-летний швед подпишет договор с «россонери» до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.
- Златан провел в «Милане» два сезона и выиграл скудетто-2010/11.
- За плечами шведа также имеются «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- «Милан» завершил 2019-й на 11-м месте в Серии А. Команда не попадала в Лигу чемпионов с 2013 года.
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