Шведский нападающий Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан для медобследования и подписания контракта с одноименной командой.

Судя по кадрам с места события, болельщики «Милана» счастливы камбэку Ибры.

Видео - Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками 00:40

38-летний швед подпишет договор с «россонери» до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.

Златан провел в «Милане» два сезона и выиграл скудетто-2010/11.

За плечами шведа также имеются «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Милан» завершил 2019-й на 11-м месте в Серии А. Команда не попадала в Лигу чемпионов с 2013 года.

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