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Неизвестные подпилили ноги памятнику Златана и опрокинули его на асфальт
Ибрагимовича недолюбливают в Мальмё.
Неизвестные снова атаковали статую Златана Ибрагимовича в Мальмё – на этот раз памятник скинули с постамента.
Вандалы подпилили Златану ноги, в результате чего он упал на бок на ограждение. Также нарушители порядка натянули на голову статуи черный свитер с надписью «Швеция» и оставили на асфальте синюю надпись «Убрать».
- Ранее памятник Ибрагимовича неоднократно подвергался атакам. Вероятно, за ними стоят фанаты «Мальмё», недовольные, что Златан стал совладельцем «Хаммарбю».
- 28 декабря Ибрагимович на правах свободного агента присоединился к «Милану».
Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками
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