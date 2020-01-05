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Неизвестные подпилили ноги памятнику Златана и опрокинули его на асфальт

Неизвестные подпилили ноги памятнику Златана и опрокинули его на асфальт
Eurosport

23 мин. назад

Ибрагимовича недолюбливают в Мальмё.

Неизвестные снова атаковали статую Златана Ибрагимовича в Мальмё – на этот раз памятник скинули с постамента.

Вандалы подпилили Златану ноги, в результате чего он упал на бок на ограждение. Также нарушители порядка натянули на голову статуи черный свитер с надписью «Швеция» и оставили на асфальте синюю надпись «Убрать».

  • Ранее памятник Ибрагимовича неоднократно подвергался атакам. Вероятно, за ними стоят фанаты «Мальмё», недовольные, что Златан стал совладельцем «Хаммарбю».
  • 28 декабря Ибрагимович на правах свободного агента присоединился к «Милану».

Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками

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