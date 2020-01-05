Неизвестные снова атаковали статую Златана Ибрагимовича в Мальмё – на этот раз памятник скинули с постамента.

Вандалы подпилили Златану ноги, в результате чего он упал на бок на ограждение. Также нарушители порядка натянули на голову статуи черный свитер с надписью «Швеция» и оставили на асфальте синюю надпись «Убрать».

Ранее памятник Ибрагимовича неоднократно подвергался атакам. Вероятно, за ними стоят фанаты «Мальмё», недовольные, что Златан стал совладельцем «Хаммарбю».

28 декабря Ибрагимович на правах свободного агента присоединился к «Милану».

Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками

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