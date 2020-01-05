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Роналду заметили с самыми дорогими часами Rolex за 30 миллионов рублей

Роналду заметили с самыми дорогими часами Rolex за 30 миллионов рублей
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Может себе позволить.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был замечен с самыми дорогими часами марки Rolex – GMT Master Ice.

Как отмечает The Sun, стоимость таких часов составляет 371 тысячу фунтов (30 млн 127 тысяч рублей). Аксессуар выполнен из белого золота и украшен белыми бриллиантами на безеле и браслете.

  • Ранее Роналду вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов декады.
  • В чемпионате Италии-2019/20 Криштиану провел 14 матчей, забил 10 мячей и отдал один ассист.

Corrierre dello Sport: Криштиану продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года

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