«Ювентус» разорвал «Кальяри» в 18-м туре чемпионата Италии – 4:0.

Первый тайм команды провели без голов. А во втором Криштиану расчехлил голевой танк и попер в атаку.

На 49-й минуте португалец отнял мяч у защитника, вошел в штрафную «Кальяри» и пробил мимо голкипера.

Через 18 минут Пауло Дибала пошел в обыгрыш на троих соперников в штрафной гостей и заработал пенальти. Роналду без проблем расправился с Ольсеном.

На 81-й минуте Гонсало Игуаин, вышедший вместо Дибалы, в сольном проходе забил третий мяч в матче.

Всего через минуту после этого Криш выбил хет-трик. С паса Дугласа Косты португалец выскочил к вратарю под острым углом, но пробил Ольсена.

«Ювентус» идет на первом месте в Серии А, но у «Интера» игра в запасе и на три очка меньше.

«Кальяри» на шестом месте в таблице с 29 очками.

После этого хет-трика у Роналду 13 голов в 14 матчах Серии А-2019/20.

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