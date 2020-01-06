«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в 18-м туре Серии А.

На 55-й минуте случился знаменательный момент: легенда «Милана» и вселенной Златан Ибрагимович дебютировал за «россонери» после перехода из «Гэлакси». Ибра заменил Пёнтека.

За 35 минут на поле Златан однаждый пробил, выиграл четыре верховых единоборства и сделал 16 касаний. Но «Милану» это не очень-то помогло – команды завершили игру без голов.

Последний раз за «Милан» Ибрагимович сыграл 13 мая 2012 года.

«Россонери» под руководством Стефано Пиоли идут на 12-м месте в Серии А.

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