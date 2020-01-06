В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» порвал «Кальяри» – 4:0.

MVP матча стал Криштиану Роналду, который за 33 минуты нарисовал первый хет-трик за «Ювентус». Еще один мяч закатил Гонсало Игуаин. В этой игре португалец установил несколько рекордов.

1) Серия А – это десятый турнир, в котором Криштиану сделал хет-трик. Криш праздновал голы в АПЛ, Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке Испании, Серии А, на чемпионатах мира среди сборных и клубов, в квалификациях чемпионатов Европы и мира, Лиге наций.

2) Криш забил восемь мячей за последние пять игр – впервые с момента приезда в Италию. Эти мячи стали первыми для Роналду в 2020-м – Криштиану забивал в трех десятилетиях.

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

3) Роналду забивает хотя бы один гол в пяти топ-лигах уже 18 лет подряд, начиная с 2003 года. Это самая длинная действующая серия в футболе на сегодня. Португальца могут обогнать Клаудио Писарро и Хоакин Санчес: первый забивает с 1999-го, второй – с 2001-го. Но в новом году ветераны пока молчат.

4) Этот хет-трик стал 56-м в карьере Роналду и 36-м в национальных чемпионатах (34 – в Испании, по одному – в Англии и Италии). Криштиану обогнал Лео Месси, у которого 35 хет-триков лишь в одном чемпионате. Криш оторвался от Лео на три хет-трика в целом за карьеру: Месси забивал по три мяча за матч 53 раза.

5) Роналду стал первым португальцем, который забил три мяча в одном матче Серии А.

А теперь срочно смотри этот легендарный хет-трик Роналду в ворота «Кальяри»

Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро, а Месси – в 140 мультов.

После матча против «Кальяри» у Криштиану 13 голов в 14 матчах Серии А.

Противостояние Роналду и Месси в 2019-м в одной картинке

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