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Роналду разбомбил «Кальяри» и установил 5 рекордов. Узнай, в чем Криш обогнал Месси
Это был вечер гениального форварда!
В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» порвал «Кальяри» – 4:0.
MVP матча стал Криштиану Роналду, который за 33 минуты нарисовал первый хет-трик за «Ювентус». Еще один мяч закатил Гонсало Игуаин. В этой игре португалец установил несколько рекордов.
1) Серия А – это десятый турнир, в котором Криштиану сделал хет-трик. Криш праздновал голы в АПЛ, Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке Испании, Серии А, на чемпионатах мира среди сборных и клубов, в квалификациях чемпионатов Европы и мира, Лиге наций.
2) Криш забил восемь мячей за последние пять игр – впервые с момента приезда в Италию. Эти мячи стали первыми для Роналду в 2020-м – Криштиану забивал в трех десятилетиях.
Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images
3) Роналду забивает хотя бы один гол в пяти топ-лигах уже 18 лет подряд, начиная с 2003 года. Это самая длинная действующая серия в футболе на сегодня. Португальца могут обогнать Клаудио Писарро и Хоакин Санчес: первый забивает с 1999-го, второй – с 2001-го. Но в новом году ветераны пока молчат.
4) Этот хет-трик стал 56-м в карьере Роналду и 36-м в национальных чемпионатах (34 – в Испании, по одному – в Англии и Италии). Криштиану обогнал Лео Месси, у которого 35 хет-триков лишь в одном чемпионате. Криш оторвался от Лео на три хет-трика в целом за карьеру: Месси забивал по три мяча за матч 53 раза.
5) Роналду стал первым португальцем, который забил три мяча в одном матче Серии А.
А теперь срочно смотри этот легендарный хет-трик Роналду в ворота «Кальяри»
- Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро, а Месси – в 140 мультов.
- После матча против «Кальяри» у Криштиану 13 голов в 14 матчах Серии А.
Противостояние Роналду и Месси в 2019-м в одной картинке