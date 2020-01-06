Бывший капитан «Ромы» и полузащитник клуба «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси сообщил об окончании игровой карьеры.

«У меня нет серьезной травмы или другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к семье. Особенно сильно я скучаю по дочери, а она – по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное. Меня уговаривали, просили подумать, но решение принято, и тут ничего странного.

Я оставляю здесь часть своего сердца, ведь мало кто знает, каково это – играть на «Бомбонере» и быть в раздевалке «Боки». Это уникальный опыт. Уходя из «Боки», которая в моем сердце навсегда, я завершаю игровую карьеру. Конечно же, я продолжу работать в футболе», – сказал Де Росси.

Даниэле сыграл за «Боку» в пяти матчах и, хотя его контракт рассчитан до лета 2020-го, разорвал договор. Возможно, что Де Росси не сработался с новым президентом клуба Хорхе Амеала.

Де Росси выступал за «Рому» с 2000-го по 2019-й годы: на его счету 459 матчей и 43 мяча. В 2006-м году полузащитник выиграл чемпионат мира со сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Де Росси может получить работу в «Роме».

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