Вандалы раскурочили лицо статуи Алексиса Санчеса в его родном городе
Почему никто до сих пор не разобрался с тем уродливым бюстом Роналду?
В чилийском городе Токопилья вандалы осквернили на статую Алексиса Санчеса и разломали ей лицо.
The Sun пишет, что хулиганы также испортили краску на футболке и повредили правую ногу монумента. Варварство расстроило местных жителей, которые гордятся знаменитым земляком: Алексис прославил Токопилью и стал символом маленького города.
- Со сборной Чили Санчес дважды взял Кубок Америки и занял второе место на Кубке конфедераций.
- Ранее неизвестные безобразники уронили статую Златана Ибрагимовича, подпилив ей ноги.
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