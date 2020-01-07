В чилийском городе Токопилья вандалы осквернили на статую Алексиса Санчеса и разломали ей лицо.

The Sun пишет, что хулиганы также испортили краску на футболке и повредили правую ногу монумента. Варварство расстроило местных жителей, которые гордятся знаменитым земляком: Алексис прославил Токопилью и стал символом маленького города.

Со сборной Чили Санчес дважды взял Кубок Америки и занял второе место на Кубке конфедераций.

Ранее неизвестные безобразники уронили статую Златана Ибрагимовича, подпилив ей ноги.

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