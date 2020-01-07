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Вандалы раскурочили лицо статуи Алексиса Санчеса в его родном городе

Вандалы раскурочили лицо статуи Алексиса Санчеса в его родном городе
Eurosport

46 мин. назад

Почему никто до сих пор не разобрался с тем уродливым бюстом Роналду?

В чилийском городе Токопилья вандалы осквернили на статую Алексиса Санчеса и разломали ей лицо.

The Sun пишет, что хулиганы также испортили краску на футболке и повредили правую ногу монумента. Варварство расстроило местных жителей, которые гордятся знаменитым земляком: Алексис прославил Токопилью и стал символом маленького города.

  • Со сборной Чили Санчес дважды взял Кубок Америки и занял второе место на Кубке конфедераций.
  • Ранее неизвестные безобразники уронили статую Златана Ибрагимовича, подпилив ей ноги.

Статую Криштиану Роналду в Португалии убрали с улицы из-за вандалов

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