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Tutto Mercato: «Реал» перехватит Лаутаро Мартинеса у «Барселоны»

Tutto Mercato: «Реал» перехватит Лаутаро Мартинеса у «Барселоны»
Eurosport

9 мин. назад

За аргентинского форварда заплатят 111 миллионов евро.

Tutto Mercato озвучил слух, который в случае положительного исхода, вновь взорвет трансферный рынок. По информации издания, «Реал» перехватит у «Барселоны» Лаутаро Мартинеса. Сделать это очень просто: клаусула аргентинца составляет 111 млн евро, но вот активировать ее можно только с наступлением июля.

Вероятная стратегия мадридцев на лето-2020 такая: Йович и Мариано пойдут на выход, а вместе с ними и Бэйл. 32-летний Бензема в клубе останется, но только в роли резервиста для Лаутаро. С таким развитием событий согласен и Зинедин Зидан, и Флорентино Перес.

  • Ранее сообщалось, что «Реал» никого не купит в зимнее трансферное окно.
  • На выход же пойдет недавний обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, в услугах которого заинтересован американский «Ди Си Юнайтед».

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