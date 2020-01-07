В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» в гостях обыграл «Наполи» – 3:1.

Одним из героев матча стал Ромелу Лукаку, который оформил дубль и забил победный мяч. После матча журналисты в студии спросили у Антонио Конте: «Лукаку сейчас в лучшей форме?».

«Лукаку – отстой! Я слышал, что все так говорят. Ну и хорошо, пусть продолжают – это отлично на нас сказывается. Он может играть лучше. Я всегда говорил, что он и Лаутаро Мартинес – неограненные алмазы и всегда хотел Лукаку в своих командах – «Ювентусе» и «Челси». Теперь, когда он у меня есть, я работаю над тем, чтобы он становился лучше с каждым днем, ведь речь об игроках, которым 26 и 22 года. Я рад, что он и Лаутаро играют хорошо», – сказал Антонио Конте.

Победа над «Наполи» позволила «нерадзурри» сохранить первое место и не пропустить вперед «Ювентус».

Лукаку перешел в «Интер» из «МЮ» за 65 миллионов евро.

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