Одна из горячих тем декабря – гол Криштиану Роналду в ворота «Сампдории», который он забил головой, вспорхнув на 74 сантиметра. Тема завирусилась, специалисты выяснили, что при разбеге португалец может взлететь на 78 сантиметров. Связь слов «прыжки» и «высота» живо напомнила фигурное катание и вызвала вопрос: а может ли Криш в параллельной вселенной крутить четверные тулупы?

В параллельной – стопроцентно. В реальной высота четверного лутца у Михаила Коляды и Бояна Цзиня достигает 85 сантиметров. Прыжки этих фигуристов – образцовые, без читерства: отталкивание идет зубцом, все четыре оборота скручены в воздухе. Часто такие попытки кончаются падением, но, если они удаются, прыжки становятся произведением искусства – таким же, как лучшие голы Криштиану.

Для фигурного катания Роналду стоило бы уменьшиться в росте: его 187 сантиметров подходят для парного и танцев на льду, но точно не для одиночки, где крутят четверные прыжки. Рост Коляды и Цзиня, мультиквадистов Чена, Ханю и Уно не достигает 170 см, а 178 см и 180 см Александра Самарина и Мориса Квителашвили считается высоким ростом. Фигуристы развивают другие группы мышц и уделяют внимание другим типам тренировок, они максимально подсушены, чтобы поднимать в воздух меньшую массу. Например, вот Артем Дзюба с 14-летним Даниилом Самсоновым – учеником Этери Тутберидзе и участником взрослого (да-да) чемпионата России.

Криштиану, конечно же, создан для того, чтобы ломать барьеры. В параллельной вселенной вряд ли что-то помешало бы ему стать фигуристом, если бы он захотел – даже на жаркой и максимально далекой от зимних видов Мадейре. У мадридца Хави Фернандеса это получилось: он стал двукратным чемпионом мира и привез в Испанию финал Гран-при – по иронии судьбы, тот прошел на ледовой арене Барселоны.

Трудолюбивый Роналду с помощью упорных тренировок сконструировал бы тело, пригодное для освоения четверных – более тонкое и не столь мощное – и наверняка развил бы прыжковый скилл не до 78 см, а до необходимых 85. И по году рождения попал бы на соревнования не с нынешним поколением, а с Плющенко, Ламбьелем, Вейром, Такахаси – это время до сих пор считается золотым и вспоминается любителями фигурки с теплой ностальгией, хотя из четверных прыжков тогда знали один тулуп.

Кажется, что в настоящей реальности, где Криш бегает за «Ювентус» и не думает о коньках, все более прозаично, но это не совсем так, если ради приятной ачивки он вдруг захочет освоить базовые навыки фигурного катания. Такого не будет, но давайте пофантазируем.

Криштиану РоналдуGetty Images

Двойные прыжки получаются у людей, далеких от спорта, после нескольких месяцев необязательно ежедневных тренировок. Спортсмены-любители работают на пятидневке в бизнес-центрах, а занятия фигурным катанием – их любимое и финансового дорогое хобби. У некоторых, кто добавляет ко льду регулярные занятия в зале и растяжку, получаются даже тройные. Кто-то сомневается, что Криштиану бы осилил квад? Или пятерной?

Кстати, о пятерных. Они реальны?

Пока пятерные прыжки получались у фигуристов только с помощью страховочной удочки. Первым челлендж запустил 12-летний Максим Белявский из ЦСКА и получил долю славы: два дня все комментировали только его пятерной тулуп на лонже. Потом ровесница Белявского Олеся Калинина выложила видео пятерного сальхова – тоже со страховкой, которую используют и в группе Тутберидзе. Самые юные ученики Этери уже настроены на освоение пятерного.

Пятерные на удочке эксперты оценивают саркастично. «Мы на этой удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад», – заявил Алексей Ягудин. «На тренажере Мишина можно так навращать и десять, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают. Только дилетанты могут считать такой прыжок на удочке первым в мире исполнением элемента в пять оборотов», – припечатала Татьяна Тарасова.

В будущем пятерные обязательно получатся – Ягудин ставит срок примерно в 15 лет. Спортсмен должен идеально совместить такие параметры, как высота и скорость крутки – если для четверных перевеса в одну сторону хватает, то для пятерных необходима идеальная балансировка. «Когда ждать пятерной? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают», – рассказала 15-летняя Александра Трусова, чье имя связано с многочисленными рекордами исполнения квадов.

Александра ТрусоваGetty Images

Сейчас мужчины гонятся не за пятерными, а за четверным акселем: точнее, акселем в четыре с половиной оборота. Этот прыжок пока не покорился никому, а в первых рядах за него борются Юдзуру Ханю, Артур Дмитриев и Киган Мессинг. В этом ряду нет Криштиану Роналду. Но будь он фигуристом, а не футболистом, список пополнился бы еще одной фамилией.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой – не о фигурке, не о футболе, а о лыжах

Другие тексты автора о Серии А:

Роналду взмыл на 71 см. Узнай секреты, которые помогают ему побеждать гравитацию

«Сан-Сиро» хотят разрушить. Стадион «Интера» и «Милана» умирает, но Олимпиада-2026 его спасет

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте