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В Афинах совершено покушение на экс-футболиста «Ювентуса» – на него напали с огнестрельным оружием
Дарко Ковачевич получил травму колена, но его жизни ничего не угрожает.
Бывший футболист «Ювентуса» и «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин.
По информации Yahoo, 46-летний серб попал в засаду и повредил колено. Точных данных нет – либо его ранили из огнестрельного оружия, либо мужчина упал на землю, чтобы уклониться от пуль, и получил травму самостоятельно.
Ковачевича доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются, полиция ищет преступников.
- Ковачевич выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдэй», «Реал Сосьедад», «Ювентус», «Лацио» и «Олимпиакос».
- Он завершил карьеру в Греции в 2009 году.
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