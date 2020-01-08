Бывший футболист «Ювентуса» и «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин.

По информации Yahoo, 46-летний серб попал в засаду и повредил колено. Точных данных нет – либо его ранили из огнестрельного оружия, либо мужчина упал на землю, чтобы уклониться от пуль, и получил травму самостоятельно.

Ковачевича доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются, полиция ищет преступников.

Ковачевич выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдэй», «Реал Сосьедад», «Ювентус», «Лацио» и «Олимпиакос».

Он завершил карьеру в Греции в 2009 году.

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