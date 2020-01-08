Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду больше не испытывает проблем с коленом.

«У Роналду больше нет проблем с коленом. У него снова прекрасное физическое и психологическое состояние. Наконец-то я вижу его счастливым, потому что его не беспокоит травма. Теперь он снова может показывать лучший футбол», – цитирует 60-летнего Сарри A Bola.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров.

В турнирной таблице «Юве» делит лидерство с «Интером», обе команды набрали по 45 очков.

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