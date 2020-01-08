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Сарри: «У Роналду больше нет проблем с коленом. Он снова показывает лучший футбол»

Сарри: «У Роналду больше нет проблем с коленом. Он снова показывает лучший футбол»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Ювентуса» рад увидеть Криша счастливым.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду больше не испытывает проблем с коленом.

«У Роналду больше нет проблем с коленом. У него снова прекрасное физическое и психологическое состояние. Наконец-то я вижу его счастливым, потому что его не беспокоит травма. Теперь он снова может показывать лучший футбол», – цитирует 60-летнего Сарри A Bola.

  • В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров.
  • В турнирной таблице «Юве» делит лидерство с «Интером», обе команды набрали по 45 очков.

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