Бывший полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави в честь завершения карьеры Де Росси выложил видео из раздевалки, снятое перед последней игрой Даниэле за римский клуб.

«Я позволил себе увековечить момент перед твоей последний игрой, чтобы память была и у тебя, и у всех нас, чтобы показать, каким ты был в этом клубе. Ты гладиатор на поле и вне его. Спасибо за все, что ты сделал! Удачи», – написал 27-летний Эль-Шаарави под публикацией.

В раздевалка Даниэле завел партнеров кричалкой:

– За что я играю?

– За «Рому»!

– За что я сражаюсь?

– За «Рому»!

– За что я умру?

– За «Рому»!

– Вперед?

– «Рома»!

– Вперед?

– «Рома»! «Рома»! «Рома»!

Де Росси провел последний матч за «Рому» в мае 2019 года и перешел в «Бока Хуниорс». 6 января 2020 года он объявил о завершении карьеры.

Эль-Шаарави в летнее трансферное окно стал игроком китайского «Шанхай Шеньхуа».

Легендарный Де Росси завершил карьеру

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