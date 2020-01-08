«За что я умру? За «Рому»!» Видео из раздевалки перед последней игрой Де Росси за римлян
Автор ролика Стефан Эль-Шаарави обратился к легенде «джаллоросси» с трогательными словами.
Бывший полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави в честь завершения карьеры Де Росси выложил видео из раздевалки, снятое перед последней игрой Даниэле за римский клуб.
«Я позволил себе увековечить момент перед твоей последний игрой, чтобы память была и у тебя, и у всех нас, чтобы показать, каким ты был в этом клубе. Ты гладиатор на поле и вне его. Спасибо за все, что ты сделал! Удачи», – написал 27-летний Эль-Шаарави под публикацией.
В раздевалка Даниэле завел партнеров кричалкой:
– За что я играю?
– За «Рому»!
– За что я сражаюсь?
– За «Рому»!
– За что я умру?
– За «Рому»!
– Вперед?
– «Рома»!
– Вперед?
– «Рома»! «Рома»! «Рома»!
- Де Росси провел последний матч за «Рому» в мае 2019 года и перешел в «Бока Хуниорс». 6 января 2020 года он объявил о завершении карьеры.
- Эль-Шаарави в летнее трансферное окно стал игроком китайского «Шанхай Шеньхуа».
Легендарный Де Росси завершил карьеру