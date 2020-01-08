Криш выложил фото из качалки. Его мышцам позавидует сам Шварценеггер
Роналду хвастается утренней тренировкой.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в инстаграме новое фото, на фоне которого Солнце – холодный шар льда.
34-летний футболист позирует в тренажерном зале с гирей в полуприседе, на фото четко просматриваются разнообразные группы мышц. «Утренняя тренировка», – подписал публикацию Роналду.
- В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров.
- В турнирной таблице «Юве» делит лидерство с «Интером», обе команды набрали по 45 очков.
Прыжок Криша на 74 см – маловато для фигурки. Но при желании и тренировках он бы прыгнул четверной
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