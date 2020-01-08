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Криш выложил фото из качалки. Его мышцам позавидует сам Шварценеггер

Криш выложил фото из качалки. Его мышцам позавидует сам Шварценеггер
Eurosport

14 мин. назад

Роналду хвастается утренней тренировкой.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в инстаграме новое фото, на фоне которого Солнце – холодный шар льда.

34-летний футболист позирует в тренажерном зале с гирей в полуприседе, на фото четко просматриваются разнообразные группы мышц. «Утренняя тренировка», – подписал публикацию Роналду.

  • В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров.
  • В турнирной таблице «Юве» делит лидерство с «Интером», обе команды набрали по 45 очков.

Прыжок Криша на 74 см – маловато для фигурки. Но при желании и тренировках он бы прыгнул четверной

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