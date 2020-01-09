Греческая полиция считает, что совершившие вооруженное нападение на Дарко Ковачевича не собирались убивать экс-игрока «Ювентуса».

Основная версия – налет совершили профессионалы с целью припугнуть бывшего футболиста. По информации Marca, сам Ковачевич отрицает, что получал какие-либо угрозы.

Предположение полицейских строится на том, как действовали преступники. Машина, на которой они приехали на место преступления, была найдена сожженной возле местного аэропорта, внутри были обнаружены металлические детали пистолета – они отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

46-летний Дарко повредил колено при попытке уклониться от выстрела. Его доставили в больницу в качестве превентивной меры – у Ковачевича проблемы с сердцем. Сейчас жизни и здоровью экс-футболиста ничто не угрожает.

Ковачевич выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдэй», «Реал Сосьедад», «Ювентус», «Лацио» и «Олимпиакос».

Он завершил карьеру в Греции в 2009 году.

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