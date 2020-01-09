Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Микколи приговорен к лишению свободы сроком на три с половиной года за вымогательство.

По информации Goal, в 2010 году футболист связался с мафиозным кланом и попросил о помощи: Микколи хотел вернуть долг в размере 12 тысяч евро у физиотерапевта. Суд признал 40-летнего Микколи виновным, так как вышибалы применили слишком жестокие меры.

Микколи играл в «Ювентусе» с 2002 года по 2004-й.

Он провел почти всю карьеру в Италии, также поиграл в «Бенфике» и завершил карьеру в мальийской «Биркиркаре».

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