«Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии выиграл у «Кальяри» – 2:0.

Один из мячей в ворота сардинийцев забил вернувшийся в Серию A Златан Ибрагимович. 38-летний швед получил пас от Тео Эрнандеса и ударом с левой ноги вогнал мяч в дальний угол.

Златан уже выступал за «Милан» в 2010-2012 гг. В сезоне-2010/11 «россонери» выиграли чемпионат Италии.

Ибрагимович перешел в «Милан» на правах свободного агента – 31 декабря у шведа истек контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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