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«Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать». Уткин сравнил прыжки Роналду и Пеле

«Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать». Уткин сравнил прыжки Роналду и Пеле
Eurosport

1 час назад

Журналист подколол Криша.

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал в инстаграме фотографию знаменитого прыжка Пеле, сравнив его с недавним прыжком Криштиану Роналду.

«Вот как мужики-то прыгают, Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать», – написал Уткин.

  • В матче с «Сампдорией» Криштиану прыгнул на 74 сантиметра. Каких результатов с такой прыгучестью Криш добился бы в фигурном катании? Рассказывает Валерия Кукалева.
  • В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи. «Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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