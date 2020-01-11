Спортивный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал в инстаграме фотографию знаменитого прыжка Пеле, сравнив его с недавним прыжком Криштиану Роналду.

«Вот как мужики-то прыгают, Криштиану, это тебе не колготки на педикюр натягивать», – написал Уткин.

В матче с «Сампдорией» Криштиану прыгнул на 74 сантиметра. Каких результатов с такой прыгучестью Криш добился бы в фигурном катании? Рассказывает Валерия Кукалева.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи. «Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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