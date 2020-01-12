Миланский «Интер» согласовал условия соглашения с датским полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

У игрока остается полгода по контракту со «шпорами», но итальянский гранд не хочет дожидаться лета и бороться за футболиста со множеством других претендентов – вместо этого «нерадзурри» предпочитают заключить сделку сейчас за небольшую сумму и купить усиление на вторую половину сезона для гонки с «Ювентусом» за золото чемпионата.

По информации La Gazzetta dello Sport, для начала «Интер» заручился согласием самого игрока. Изначально Эриксен запросил зарплату в 10 млн евро в год, но поумерил аппетит – стороны сошлись на окладе в 7,5 млн евро плюс бонусы по контракту до 2024 года.

По слухам, «шпоры» запросят за игрока в районе 20 млн евро.

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