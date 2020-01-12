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La Gazzetta dello Sport: «Интер» согласовал условия контракта с Эриксеном
Теперь миланцы должны договориться с «Тоттенхэмом».
Миланский «Интер» согласовал условия соглашения с датским полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.
У игрока остается полгода по контракту со «шпорами», но итальянский гранд не хочет дожидаться лета и бороться за футболиста со множеством других претендентов – вместо этого «нерадзурри» предпочитают заключить сделку сейчас за небольшую сумму и купить усиление на вторую половину сезона для гонки с «Ювентусом» за золото чемпионата.
По информации La Gazzetta dello Sport, для начала «Интер» заручился согласием самого игрока. Изначально Эриксен запросил зарплату в 10 млн евро в год, но поумерил аппетит – стороны сошлись на окладе в 7,5 млн евро плюс бонусы по контракту до 2024 года.
- По слухам, «шпоры» запросят за игрока в районе 20 млн евро.
- «Интер» на один балл опережает «Ювентус», но у туринцев матч в запасе.
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