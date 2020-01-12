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Ибрагимович – первый игрок, который забивал в четырех последних десятилетиях
Златан – легенда, икона, идол.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:0).
Таким образом Златан стал первым футболистом, который забивал в 1990-х (один гол), 2000-х (169 голов), 2010-х (304 гола) и 2020-х годах.
- Первый мяч в карьере Ибра забил в 1999 году в составе «Мальмё».
- Ибрагимович перешел в «Милан» на правах свободного агента – 31 декабря у шведа истек контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
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