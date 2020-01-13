Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал главным героем первого тайма матча 19-го тура Серии А против «Ромы».

На 10-й минуте португалец реализовал пенальти и закрепил преимущество туринцев (2:0), а другом эпизоде молниеносным и сложным финтом убрал с пути защитника соперника Криса Смоллинга, который, похоже, даже не понял, что произошло.

На счету Роналду 14 забитых мячей и 2 ассиста в Серии А сезона-2019/20.

Криштиану делит второе место в гонке бомбардиров с Ромелу Лукаку из «Интера», но отстает на шесть точных ударов от форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

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