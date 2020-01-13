Форвард «Дженоа» Антонио Санабрия не помог команде победить «Верону» в рамках 19-го тура чемпионата Италии, но удивил болельщиков.

23-летний нападающий открыл счет в первом тайме, а когда отпраздновал гол, на его лице появилась кровь. «Никто не понимает, как это произошло», – написал журналист Танкреди Палмери.

Позже футболисту наложили повязку.

«Верона» выиграла со счетом 2:1.

В составе «Дженоа» все 90 минут на поле провел бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

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