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Форвард «Дженоа» отпраздновал гол и оказался в крови. Никто не понял, что произошло

Форвард «Дженоа» отпраздновал гол и оказался в крови. Никто не понял, что произошло
Eurosport

1 час назад

Мистический случай в Серии А.

Форвард «Дженоа» Антонио Санабрия не помог команде победить «Верону» в рамках 19-го тура чемпионата Италии, но удивил болельщиков.

23-летний нападающий открыл счет в первом тайме, а когда отпраздновал гол, на его лице появилась кровь. «Никто не понимает, как это произошло», – написал журналист Танкреди Палмери.

Позже футболисту наложили повязку.

  • «Верона» выиграла со счетом 2:1.
  • В составе «Дженоа» все 90 минут на поле провел бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

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