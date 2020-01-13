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Владелец Louis Vuitton и третий богатейший человек планеты приобретет «Милан»
У «россонери» уже третий владелец за несколько лет.
У «Милана» снова будет новый владелец. О покупке итальянского гранда договорился один из трех богатейших людей планеты – Бернар Арно.
Весной 2017-го года Сильвио Берлускони продал клуб китайскому консорциуму, чуть позже команда перешла под руководство американского инвестиционного фонда Elliot. Теперь «россонери» станут собстенностью главы LVMH Бернара Арно. Бизнесмен владеет Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy и Dior, его состояние оценивается в 85 миллиардов евро. Он – третий богатейший человек планеты и уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.
Об этом сообщил в твиттере журналист Лука Серафини – он был первым, кто написал о предыдущей продаже клуба и первым сообщил об интересе Арно к покупке «Милана».
- Нынешние владельцы не горели желанием расставаться с активом из-за вложений в строительство нового стадиона, но крупный оффер заставил их передумать.
- Источник не назвал сумму, но, по слухам, Бернар выложит за клуб почти миллиард евро.
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