Getty Images
УЕФА поменял схему на 4-2-4, чтобы Роналду попал в состав команды года
Нападающий «Ювентуса» проиграл в голосовании болельщиков.
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации Daily Mail, при публикации команды года УЕФА использовал непопулярную схему 4-2-4, чтобы 34-летний Роналду оказался в составе. В голосовании болельщиков он остался на четвертом месте среди нападающих после Лионеля Месси, Роберта Левандовского и Садио Мане.
Чтобы Роналду попал в состав команды года, УЕФА убрал одного из полузащитников. Скорее всего, это был Н'Голо Канте из «Челси».
- Болельщики голосовали за команду года-2019 с 26 ноября.
- В 2019-м Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии, а со сборной Португалии стал победителем Лиги наций.
Инопланетный финт Роналду, которым он дезориентировал Смоллинга минимум на неделю
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте