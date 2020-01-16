УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации Daily Mail, при публикации команды года УЕФА использовал непопулярную схему 4-2-4, чтобы 34-летний Роналду оказался в составе. В голосовании болельщиков он остался на четвертом месте среди нападающих после Лионеля Месси, Роберта Левандовского и Садио Мане.

Чтобы Роналду попал в состав команды года, УЕФА убрал одного из полузащитников. Скорее всего, это был Н'Голо Канте из «Челси».

Болельщики голосовали за команду года-2019 с 26 ноября.

В 2019-м Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии, а со сборной Португалии стал победителем Лиги наций.

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