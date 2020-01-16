Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри недоволен тем, что капитан «Барселоны» Лионель Месси превосходит форварда туринцев Криштиану Роналду по числу «Золотых мячей».

«Хочу помочь Криштиану выиграть шестой «Золотой мяч». Меня раздражает, что у кого-то их больше, чем у него. Я думаю о нем и его карьере, и цель всей команды – помочь ему. Так будет правильно для всех.

Также в ближайшие годы на награду будет претендовать Пауло Дибала – он игрок топ-уровня. В правильном возрасте все такие футболисты начинают действовать лучше и становятся топ-игроками. В ближайшие несколько лет Дибала точно оставит след в европейском футболе», – цитирует 61-летнего Сарри Goal.

У Роналду пять «Золотых мячей», Месси выиграл шестой в декабре 2019 года.

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