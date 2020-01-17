Задержана модель, обвинившая Тео Эрнандеса в изнасиловании. Ее могут посадить в тюрьму за клевету

В Испании была задержана российско-испанская модель Луиза Кремлева – ранее она обвинила футболиста Тео Эрнандеса, который сейчас выступает за «Милан», в изнасиловании.

Как сообщает Marca, суд возбудил против девушки дело за клевету и дачу ложных показаний. Кремлевой грозит тюремное заключение.

В 2017 году модель обвинила Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье. Дело было закрыто в июне 2017-го; затем – в январе 2019-го – суд отклонил апелляцию Кремлевой.

Главным доказательством невиновности футболиста стала видеозапись со стоянки Olivia Valere. На видео нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса по отношению к модели. Больше того – после мнимого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на дискотеку.

Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в ее крови не было обнаружено следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.

Эрнандес стал игроком «Милана» в 2019 году.

Ранее он выступал за ряд испанских клубов: «Реал Сосьедад», «Реал», «Алавес» и «Атлетико Мадрид B».

The Sun: футболисты «Сити» оттянулись в спа-отеле с 22 итальянскими моделями

Подписывайся на нас в инстаграме