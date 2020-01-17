Российско-испанская модель отрицает арест по делу о клевете на Эрнандеса
Девушку не задерживали. Пока.
Российско-испанская модель Луиза Кремлева опровергла слухи о задержании по делу о клевете на защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Ранее испанское издание Marca сообщило, что Кремлеву арестовали за ложные обвинения в адрес футболиста – якобы в 2017 году он накачал ее наркотиками, изнасиловал и избил. Подробнее об этой эпопее можно почитать вот здесь.
Девушка опубликовала опровержение в сториз инстаграма: «Меня не задерживали и не арестовывали. У меня нет судимостей».
- Эрнандес стал игроком «Милана» в 2019 году.
- Тео – победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
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