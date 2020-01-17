Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал игроком миланского «Интера».

Об этом сообщается в официальном твиттере «нерадзурри». 34-летний Янг заключил с итальянским клубом контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Янг будет выступать за «Интер» под 15-м номером.

Янг стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

В составе «красных дьяволов» Эшли выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы (все трофеи – по одному разу).

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