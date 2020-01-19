«Интер» поделил очки с «Лечче» в выездном матче Серии А – 1:1.

Команда Антонио Конте не только оступилась в борьбе за первое место, но и едва не потеряла на долгий срок одного из футболистов. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Джулио Донати натурально врубился в голень игрока гостей Николо Бареллы. Судья даже посмотрел повтор эпизода, но показал грубияну лишь желтую карточку.

«Интер» на одно очко отстает от «Ювентуса», у туринцев матч в запасе.

«Юве» сыграет с «Пармой» сегодня, 19 января. Начало игры в 22:45 по Москве.

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