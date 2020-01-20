«Ювентус» обыграл «Парму» в 20-м туре чемпионата Италии благодаря дублю Криштиану Роналду.

Первый гол Криш оформил в концовке первого тайма на 43-й минуте. Он зашел в штрафную с левого фланга, протащил мяч обратно и косым ударом закрутил его в сетку.

На 55-й минуте «Парма» сравняла, но Роналду четко ответил на 58-й, забив после точной передачи Пауло Дибалы.

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 51 очко, перевес над «Интером» – четыре балла.

Следующий матч «Юве» проведет против «Ромы» в рамках полуфинала Кубка Италии.

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