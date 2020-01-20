Забавный момент произошел между футболистами «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибалой.

«Юве» играл с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии, на 58-й минуте 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы. Футболисты обнялись и побежали праздновать, а когда поворачивались друг к другу, случайно соприкоснулись губами.

Момент завирусился в соцсетях благодаря болельщику, который снял происходящее на видео.

«Ювентус» выиграл со счетом 2:1.

Команда лидирует в чемпионате Италии, набрав 51 очко, перевес над «Интером» – четыре балла.

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