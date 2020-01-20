Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился воспоминаниями об игре с Полем Погба и выразил надежду, что еще пересечется с французом.

Чемпион мира в составе сборной Франции выступал за туринцев четыре года, но в 2016-м вернулся в «Манчестер Юнайтед». Последний сезон в Италии он провел бок о бок с аргентинским страйкером, футболисты наладили неплохое взаимопонимание на поле и за его пределами.

«У нас с Полем хорошие отношения, и когда он играл здесь, мы всегда искали новые способы празднования голов. Мы выдумали довольно много, поэтому они часто менялись. Надеюсь, однажды мы снова отпразднуем гол вместе», – рассказал Пауло OTRO.

Погба с лета просится на выход из «МЮ».

Поль почти не играл в этом сезоне из-за травмы.

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