Итальянский «Лацио» решил бороться с неподобающим поведением на трибунах денежными взысканиями.

УЕФА оштрафовал итальянский клуб матчем при пустых трибунах против «Селтика» в Лиге Европы за нацистские жесты фанатов команды на матче против «Ренна». Владелец и президент команды Клаудио Лотито решил, что фанаты должны понести полную ответственность за проступок. Клуб разослал письма виновным, чьи личности были установлены. Болельщиков уведомили о штрафе в размере 50 тысяч евро и трехматчевом бане на посещение домашних игр команды.

«Поскольку ответственность за ущерб, нанесенный клубу, несут только болельщики, чьи личности были установлены, мы предлагаем вам связаться с нами, чтобы вы могли выбрать подходящий способ оплаты для возмещения ущерба «Лацио», – приводит Corriere dello sport отрывок письма.

«Лацио» занимает третье место в чемпионате Италии и отстает от второго «Интера» на два балла при матче в запасе.

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