В ноябре прошлого года Маурицио Сарри дважды подряд заменил Криштиану Роналду – казалось, алленаторе демонстрирует фантастическую маскулинность. Сарри посылал четкий сигнал: ему плевать, сколько зарабатывает этот парень и куда прячет «Золотые мячи» – главное, что КриРо не совсем вписывается в философию тренера и обязан меняться.

Криш предсказуемо бесился после замен (даже убегал в раздевалку), фанаты переживали, а итальянские медиа раздували конфликт. «Я 25 лет наблюдаю за тем, как игроки злятся, когда их меняют», – ухмылялся Сарри, но дерзкого коуча быстро угомонили. Боссы «синьоры» намекнули тренеру, что Роналду – самый ценный актив, поэтому дразнить неприкосновенного лидера бесполезно. Стало ясно: Криштиану все равно останется в клубе, а вот Маурицио легко вышвырнут с престижнейшей работы в его жизни. И Сарри сдался.

Криштиану Роналду и Маурицио СарриGetty Images

Сначала итальянец пробурчал, что Роналду не играл полные матчи из-за того, что у него ушатались коллатеральные связки колена. Версия казалась правдоподобной (и даже смелой, ведь прежде никто не рассказывал о диагнозах Криша), но затем грянул международный перерыв, и форвард уехал в сборную. Там тут же отчитались: он здоров и тренируется без ограничений. Потом Роналду отбегал за Португалию два матча за четыре дня, упаковал четыре гола и доказал: со связками все супер, а Сарри наболтал ерунды.

После возвращения Криша из сборной Маурицио окончательно спекся. Его сегодняшняя риторика – самое стыдное, что есть в итальянском футболе. «Роналду создает проблемы? Пф, зато он решает 100 проблем! Он чемпион», – сенаторы «Юве» радуются, когда читают такие реплики от прогнувшегося тренера. «Раздражает мысль, что кто-то выиграл больше «Золотых мячей», чем Криштиану», – тоже абсурдная цитата. Во-первых, Сарри фанат коллективной игры и ему объективно плевать на индивидуальные призы, во-вторых, по своей воле он бы никогда не назвал Месси «кем-то».

Таких высказываний еще полно. «За форму Роналду нужно благодарить его маму, а не меня», – ух, как скромно и галантно. «Возможно, ни у кого нет такого игрока, как Криштиану», – рецензия на соперников по Лиге чемпионов. «Казалось, он висел в воздухе целую вечность», – аплодисменты после симпатичного мяча в ворота дохлой «Сампдории». В общем, Сарри изо всех сил показывает, как уважает, любит и ценит Криша. Кстати, однажды Маурицио все же заикнулся о мифической травме португальца, но и там выдал подхалимскую добивку: «Колено его больше не беспокоит. Он экстраординарен».

Этот наглядный кейс вскрывает сразу две проблемы «Ювентуса». Первая – влияние Роналду: сотрудничество с португальским супергероем настолько выгодно для клуба, что там выполнят любое его пожелание. Он не воспитанник и пока что не легенда «бьянконери», но имиджевый профит от его присутствия в «Юве» сопоставим с дивидендами, которые «Барса» получает от Месси. Криштиану (как и Лео) важнее любого тренера, поэтому ссориться и спорить со страйкером бесполезно – клуб все равно встанет на его сторону. В этом плане Сарри можно только пожалеть.

Но есть и вторая проблема. Похоже, суровый и брутальный Маурицио на самом деле слабохарактерный и даже трусливый. Да, он настолько авторитарен с футболистами, что те обычно с ним не спорят, но как только Сарри кто-то возражает, коуч сразу же теряется – это указывает на крошечный масштаб личности. Так было и в истории с заменой Кепы (Аррисабалага его безнаказанно послал), и после 0:6 от «Сити», когда вратарь «Челси» Роберт Грин в лицо сообщил итальянцу, что у того никогда нет плана Б. Сарри понимал, что отчислением Грина не испугать, поэтому просто пожал ветерану руку и поблагодарил, что тот высказался. «Но ничего не изменилось – план Б так и не появился», – вспоминал Роберт спустя несколько месяцев.

Осенний конфликт с Роналду – из той же серии. Вместо того, чтобы показать Кришу, кто здесь главный, Маурицио испугался отставки и старательно облизывает португальца во всех интервью. Теперь Роналду должен выиграть для Сарри Лигу чемпионов, иначе туринская карьера алленаторе непременно подвиснет. Именно Криш – план А для Маурицио в Европе. А плана Б по-прежнему нет.

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