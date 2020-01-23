Вингер лондонского «Челси» Виктор Мозес перешел в «Интер». 29-летний нигериец стал игроком миланского клуба на правах аренды с правом выкупа по окончании сезона-2019/20.

В январе 2019 года Мозес перешел на временной основе в турецкий «Фенербахче». В стамбульском клубе он провел 20 матчей и забил пять мячей. В 2020-м «Челси» досрочно прервал аренду в «Фенере» за шесть месяцев до окончания контракта и отправил игрока в Италию.

Виктор прилетел в Милан 21 января и прошел в клинике медосмотр для «нерадзурри». Инсайдер Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио уточнил, что «Интер» сможет выкупить вингера у «синих» за 12 миллионов евро.

В составе итальянского клуба нигериец будет выступать под 11-м номером.

С 2016 по 2018 гг. Мозес работал в «Челси» с нынешним тренером «нерадзурри» Антонио Конте.

Виктор стал восьмым нигерийским футболистом в истории «Интера». Помимо него на «Джузеппе Меацца», например, играли Нванкво Кану, Обафеми Мартинс и Тарибо Уэст.

После 20 матчей «Интер» идет на втором месте в чемпионате Италии и уступает «Ювентусу» четыре очка.

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