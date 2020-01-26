«Аталанта» из Бергамо забила семь безответных мячей в ворота «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Во втором тайме 31-летний словенец Йосип Иличич исполнил потрясающий и разящий удар с центра поля. Полузащитник оформил хет-трик, причем два последних гола уместились в две минуты.

Кроме Иличича, забили Робин Госенс и Дуван Сапата, дубль – у Луиса Муриэля.

«Аталанта» идет на пятом месте Серии А, уступая «Ювентусу» 13 очков. «Торино» замыкает десятку.

Мозес ушел в аренду в «Интер». Он 2 года играл у Конте в «Челси»

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