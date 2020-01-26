«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби – 1:1.

Оба гола были забиты еще в первом тайме, и случились они после чудовищных вратарских ошибок. На 26-й минуте Кристанте закинул в район одиннадцатиметровой отметки на Джеко, Стракоша вышел из ворот, чтобы забрать мяч, но боснийский форвард каким-то образом добрался до него первым.

На 34-й минуте Пау Лопес выдал еще более фееричный фейл. После подачи углового защитник Сантон сыграл головой, но не вынес мяч далеко. Лопес попытался перевести на угловой, но лишь легонько подкинул мяч. В итоге после неразберихи между Пау и Смоллингом центральный защитник «Лацио» Ачерби вколотил в пустые ворота – игрок поначалу сам не понял, что произошло.

Столичные клубы – главные преследователи «Ювентуса» и «Интера».

У «Ромы» 39 очков, у «Лацио» – 46 при матче в запасе. Лидирует «Ювентус» – у туринцев 51 балл.

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