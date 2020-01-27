Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его бывший напарник по сборной Португалии Луиш Фигу оставили одинаковые сообщения в твиттере после смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Так грустно узнать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Направляю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – написал Роналду.

Через несколько часов аналогичное сообщение появилось в твиттере Фигу. Единственное отличие – Луиш поменял картинку, прикрепив вместо черно-белого фото Брайанта собственный снимок с Коби.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января. Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.

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