Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал игроком «Интера». 27-летний датчанин подписал с «нерадзурри» контракт на 4,5 года.

Миланцы заплатили 20 млн евро, из которых 5% (1 млн евро) получит «Аякс», воспитавший плеймейкера.

Итальянский клуб объявил о трансфере в твиттере и на официальном сайте, и это чудесно красиво.

В 305 матчах за «Тоттенхэм» Кристиан оформил 69 голов и сделал 89 ассистов.

Transfermarkt оценивает датчанина в 90 миллионов евро.

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