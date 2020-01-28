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«Интер» заключил 4,5-летний контракт с Эриксеном
Долгожданный трансфер все же состоялся.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал игроком «Интера». 27-летний датчанин подписал с «нерадзурри» контракт на 4,5 года.
Миланцы заплатили 20 млн евро, из которых 5% (1 млн евро) получит «Аякс», воспитавший плеймейкера.
Итальянский клуб объявил о трансфере в твиттере и на официальном сайте, и это чудесно красиво.
- В 305 матчах за «Тоттенхэм» Кристиан оформил 69 голов и сделал 89 ассистов.
- Transfermarkt оценивает датчанина в 90 миллионов евро.
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